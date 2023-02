Un concert a Cornellà de Rochy RD, conegut com el raper dels 'Trinitaris', una banda juvenil, va posar aquesta nit de dijous en alerta màxima els cossos policials. Es va fer un macrodispositiu que va acabar amb quatre detencions i 275 persones identificades que acumulaven més de 300 antecedents.

El dispositiu ha començat cinc hores abans que comenci el concert. Els agents comencen a inspeccionar el local. Una discoteca Capitol, de Cornellà, on el 2012 va morir un menor arran d'una baralla davant la discoteca i el 2018 una noia de 18 anys també va morir d'una ganivetada.

És part del dispositiu de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana de Cornellà i que s'ha desplegat en el marc d'actuacions dins del "pla daga", activat pels Mossos d'Esquadra per reduir les armes blanques a la via pública. S'aixequen tres actes per incompliment de normativa.

A les portes de la discoteca, també un macrodispositiu als filtres d'accés. Fent escorcolls amb detectors de metalls. "Busquem armes blanques i objectes contundents. En segon lloc, substàncies, per tenir un oci segur", assegura Xavier Orriols, cap del dispositiu i de la comissaria de Mossos de Cornellà.

Al final de l'operatiu s'han identificat un total de 275 persones: tots els assistents al concert del raper que actuava a les 4 de la matinada. Entre tots els identificats sumaven 302 antecedents. A més, una patrulla mixta de mossos i guàrdia urbana que treballa per prevenir agressions sexuals.

La nit acaba amb quatre detinguts, tres per qüestions d'estrangeria i un per causes pendents amb la justícia.