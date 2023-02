"Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial", dice María Casado, la presentadora de 'Las tres puertas', de RTVE, haciendo referencia a que anuncian la noticia del Día de San Valentí, el día del amor, el día que celebran los enamorados, ¡y ellas lo están! El anuncio lo han hecho en redes sociales, compartiendo además una preciosa imagen en la que sujetan la ecografía mientras se besan. Además, se puede ver un vídeo en el que ve la la ecografía y un marcador de sonido con el latido del corazón del bebé.

Lo mismo ha hecho Martina, ya que ha compartido las mismas imágenenes y la misma felicidad en sus redes. "¡Felicidad infinitaaaa! María y yo vamos a ser mamás y no puedo estar más emocionada. Tenía ganas de gritarle al mundo que la familia crece y que contigo todo es mejor. ¡Nosotras siempre en el mismo equipo!".

¿Cómo se conocieron?

María Casado cumplirá 45 años en 14 de marzo, justo dentro de un mes, y Martina se conocieron a través de una amiga en común y comenzaron a salir en diciembre de 2020. ¿Cómo fue su encuentro? Martina DiRosso, que es cantante, lo cuenta así en su tema 'Oye': "Estaba en una plaza que se llama la Merced, esperando a una chica muy canijit. Era rubia ,catalana. Ojos verdes 170 años. Me enamoré. Me vine con lo puesto. Una guitarra, una gata y estudios. Ella me llevó a desayunar. Una mitad con un campero. Me quería conquistar con todo su salero".