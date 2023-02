El dia que Ràdio 4, l'emissora que parla en català, va fer un any

'Ràdio 4, la primera que us parla en català', és el lema que es va triar per celebrar el primer aniversari de l'emissora pública en català. Ho podem veure a les imatges que hem recuperat del nostre Arxiu històric: les càmeres van enregistrar una gravació del programa 'Català amb nosaltres', es van fer entrevistes a personatges coneguts, una festa a la plaça Catalunya amb els oients i un recital al Teatre Romea.

El dia del primer aniversari era el dia de Santa Llúcia, el 13 de desembre del 1976, ja que la inauguració de les emissions es va fer coincidir, un any abans, amb aquesta festa tan nostrada.



Els estudis de Ràdio 4 estaven just al passeig de Gràcia número 1. Avui, Dia Mundial de la Ràdio, volem recordar aquells inicis en què la tecnologia era tan diferent de l'actual i amb imatges de professionals que ja no hi són, com l'estimada Maria Matilde Almendros.

L'emissora Ràdio 4 continua ben viva i amb una àmplia programació. L'any 1976, només hi havia una altra emissora que emetia íntegrament en català, Ràdio Olot. I no és estrany que s'hi fes un programa perquè la gent aprengués català, ja que el seu ensenyament havia estat prohibit des del 1939.

A tots els que fan cada dia Ràdio 4 i a tots els seus oients, en el Dia de la Ràdio, moltes felicitats, i que les ones continuïn arribant a tot el país!