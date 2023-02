Toni Soler ha trepitjat de nou els estudis de RTVE Catalunya per visitar el ‘Late Xou amb Marc Giró’. El periodista, productor televisiu i escriptor havia treballat en aquesta casa amb el programa ‘Las Cerezas’. Però, Soler no ha tornat per parlar de l’espai que va dirigir Julia Otero, si no per presentar el seu projecte ‘El Món d’Ahir’, una revista històrica que recentment va celebrar els seus cinc anys de recorregut. “No és una revista acadèmica per historiadors consagrats, si no per aficionats a la lectura i a la història”, assegura l’escriptor.

Cada número de la publicació, que Soler dirigeix conjuntament amb la seva dona Laura, analitza un concepte a través de la història. L’última edició, la 25, parla del dolç, per exemple, i del seu recorregut per a totes les etapes de la humanitat. En total, la revista acumula 1.200 subscriptors, hi ha passat 300 autors i no té publicitat. “Crec que la història és un tema que agrada moltíssim a la gent i ho demostra l’èxit de les sèries, pel·lícules i novel·les d’història”, diu el periodista.

La imatge de la publicació “procurem que sigui bonica, il·lustrada i dissenyada”, explica l'escriptor. Aquesta cura, a càrrec de l’estudi Run de Barcelona, els hi ha valgut guanyar tres premis Laus d’Or de Disseny Gràfic i Comunicació Visual concedits per l’Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos (ADG-FAD).

“La gràcia de tenir una productora és que puc fer els projectes que vulgui“

Sobre les persones que escriuen a la revista, Toni Soler explica que “no només són historiadors, si no que busquem gent que escrigui bé i que sàpiga escriure amb passió”. El periodista també reconeix que, quan va presentar la idea a l’equip, tothom "em va mirar malament". “La gràcia de tenir una productora és que puc fer els projectes que vulgui”, diu mentre riu.