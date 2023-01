Els xefs, Javier i Sergio Torres, han rebut el reconeixement més preuat de la Guia Michelin, la tercera estrella. Sobre si sabien que guanyarien la distinció, Sergio Torres reconeix que “ho pots intuir, però no t’ho diuen”. També, han obtingut una estrella verda, un premi pels restaurants més punters en pràctiques sostenibles, i el guardó pel millor pa, atorgat per Madrid Fusión.

“Encara tenim molt recorregut“

Quan van rebre la tercera estrella Michelin, els germans van agrair el premi a les seves dones, Mariana i Núria, però també, al gat i el gos de la família del Sergio, per evitar “mals rotllos” amb els seus fills, admet el xef amb un somriure. El presentador, Marc Giró, també els hi ha demanat què era més difícil, guanyar o mantenir les estrelles. La resposta ha sigut unànime: “guanyar-les”. “Ara és fer-ho lluir i estem preparats”, assegura el Sergio, i remata el Javier dient: “Encara tenim molt recorregut”.

En Javier explica que aquesta tercera estrella “és molt important per la ciutat de Barcelona, Catalunya, l’equip, els clients, per nosaltres... i et treus un pes molt gran”. Passar de la segona a la tercera estrella “és un patiment”, asseguren els guardonats.

Actualment, els germans Torres regenten “La nau dels somnis”, un establiment de 900 m² amb més cuina que espai pels clients. Només un 30% del local és ocupat per taules i cadires. “Ens hem criat a la cuina de la nostra àvia”, explica Javier, i en Sergio continua: “Sempre dèiem que si algun dia podíem, faríem una cuina amb taules i no un restaurant amb cuina”. Per trobar el lloc idoni, els germans van visitar més de 100 locals diferents.