L'Ebre es mobilitza per salvar el Delta

Els representants de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) entenen que per evitar la regressió del Delta fan falta mesures per al riu i no només per a la costa i defensen que no són excloents. Exigeixen a les administracions l'aprovació d'un Pla de Protecció que prioritzi la regeneració del riu i critiquen el nou Pla Hidrològic de l'Ebre, que considera que no aposta suficient per protegir el Delta els pròxims sis anys.

La manifestació ha arrencat al migdia a l'escola Sant Jaume, ha recorregut el centre de Sant Jaume d'Enveja fins a arribar al parc fluvial de Deltebre, on s'ha llegit un manifest i s'han fet diverses actuacions musicals amb el riu i el Delta com a denominador comú. Ha comptat amb el suport de 61 entitats de tot el territori que reivindiquen solucions que abordin la regressió del Delta i reclamen que baixin sediments pel riu Ebre.

La manifestació ha recordat el tercer aniversari dels efectes del temporal Glòria | ACN

L'acció s'emmarca en els actes de memòria del temporal Glòria, que va afectar especialment la zona deltaica i que la PDE remarca que va ser "un punt d'inflexió" per a la zona. En aquest context, l'entitat es mostra "expectant" davant la redacció del Pla de Protecció, que suposaria una injecció de 30 milions d'euros, i que volen que inclogui la regeneració del riu com una "prioritat".

Les mobilitzacions de la PDE es reactiven La portaveu de la PDE, Matilde Font, lamenta que les mesures relacionades amb el regadiu i nous embassaments tinguin un pressupost de 2.000 milions d'euros, mentre que les accions per protegir al Delta els pròxims sis anys no arribin als 20 milions. Pel que fa a la culminació de les obres de descontaminació del pantà de Flix, Font ha apuntat que "no només han de baixar els sediments que hi ha en aquest embassament, sinó també els de Riba-roja, els de Mequinensa i els que es troben en més de 190 infraestructures que hi ha al llarg del riu". La d'aquest diumenge ha estat la primera gran mobilització convocada per la PDE des del 2016, quan va arribar a concentrar unes 50.000 persones a Amposta per aturar el pla hidrològic i reclamar un cabal ambiental digne pel tram final de l'Ebre. L'entitat ha anunciat que les accions reivindicatives continuaran, si bé no han concretat en què consistiran ni quan es duran a terme.