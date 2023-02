Cues i col·lapse per gaudir de la neu al Montseny

La nevada d'aquesta setmana, que ha deixat gruixos importants en zones com Collformic al Brull, ha atret molts visitants que volien tocar neu i baixar amb trineu. A Collformic els aparcaments s'han omplert des de primera hora, però els cotxes no han deixat de pujar fins a aquest punt, esperant trobar un forat i poder gaudir de la neu.

A banda d'ordenar el trànsit amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, els vigilants també informaven de les normes, com ara passejar amb els gossos lligats i no aparcar als vorals de la carretera. Els que no ho han complert, han estat sancionats. Aquest diumenge, a més, els vigilants alertaven del risc de caigudes perquè hi ha molt gel.

La zona de Collformic va ser un dels punts del Montseny on es va acumular més neu durant la nevada d'aquest dimarts. Es van superar els 15 centímetres i es va haver de treballar amb maquinària per netejar els accessos i camins de la zona. Des d'aleshores el parc i l'Ajuntament del Brull han fet crides al civisme i al compliment de les normes.