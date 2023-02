Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, Barcelona va perdre l'any passat 15.000 habitants. És temptador associar aquesta pèrdua al canvi de prioritats que va provocar la pandèmia quan molta gent va decidir buscar un entorn més saludable lluny de la ciutat, però aquest no és l’únic motiu pel qual, ciutats de tot el món, estan perdent població.

A l’Agullana, a l’Alt Empordà, Juan Avellaneda, dissenyador i presentador de 'Fet a mà' visita a Sònia Ferrer, qui va deixar la seva feina a Londres per començar el seu projecte personal.

Finalment, ens trobem la, cada cop més creixent, voluntat de tenir una millor qualitat de vida no només en l’aspecte de la salut física, lluny d’un entorn contaminat, sinó també en la par t emocional . La vida lluny de la ciutat sol estar relacionada amb una millor salut mental .

La generalització del teletreball , a partir de la pandèmia, ha estat un factor clau en aquest procés. Moltes persones que no es podien plantejar marxar de la ciutat, lligades per les obligacions laborals presencials, s’han vist alliberades quan se’ls ha presentat la possibilitat de fer la seva feina des de qualsevol lloc.

Fins fa ben poc, la tendència de les ciutats era la de guanyar població atreta per una major oferta laboral i cultural. Les feines millor remunerades i amb més prestigi i una oferta d’oci virtualment inacabable compensaven les incomoditats de viure en un entorn urbà . Llavors, quins són els motius que han fet que es capgiri la tendència?

De Londres a l’Alt Empordà

La Sonia Ferrer és un clar exemple de canvi de vida. Després d’anys treballant com a consultora a Londres i Barcelona es va traslladar a un petit poble de l’Alt Empordà per crear el seu projecte. Una malaltia, la pandèmia i les ganes de viure en un entorn rural, van ser els motius pels quals va decidir deixar la ciutat per anar a complir el seu somni.

“Aquí també treballo de valent, però em compensa perquè per a mi no és anar a treballar“

Així és com neix 'SonTonS', amb el que imprimeix peces d’època, utilitzant plantes i flors, donant-les una nova vida.

“És un canvi: sense metro, horaris... Saps quan acabes!”, diu la Sonia. “Aquí també treballo de valent, però em compensa perquè per a mi no és anar a treballar”.

Quan va tenir un fill es va replantejar la manera de confeccionar. Mai s'havia sentit còmoda amb la producció en massa i un dia al bosc li va arribar la inspiració. La tècnica que fa servir es coneix com a 'foragin'. És similar a buscar bolets, però anant a buscar flors al bosc. Els seus tints es fan amb vinagres i minerals 100% naturals, ja que assegura que els pigments naturals són millors pel cos.

Juntament amb Juan Avellaneda, presentador de 'Fet a mà', recolliran els ingredients al bosc per després dur a terme l'estampació de peces amb tints naturals amb aquesta tècnica tan especial i única.