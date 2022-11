En el cor de Manresa, coneixem l'Albert Martí, qui, juntament amb el seu germà Pere, està al capdavant del taller Mosaics Martí, és un dels pocs a Catalunya que elabora rajoles hidràuliques seguint la tècnica artesana.

Al programa 'Fet a mà', disponible a RTVE Play Catalunya, el dissenyador Juan Avellaneda aprèn a fer la seva primera rajola. L'Albert li ensenya el procés i els motlles i les trepes amb les quals treballava el seu avi.

Actualment, hi ha persones que no són conscients del terra que tenen a casa i no pensen en tot el procés artesanal que hi ha darrere d'aquella peça, però aquesta empresa de tradició familiar centenària lluita per donar valor a aquesta tècnica. Els germans asseguren que fer una tasca de recuperació de dissenys antics és molt satisfactori.

Sovint reben la petició de clients que demanen una quantitat reduïda de peces d'una rajola hidràulica concreta que se'ls ha fet malbé, i si no disposen de la trepa, la tornen a crear per tal de copiar el dibuix i elaborar-la. Com el mercat ha anat evolucionant, també disposen de trepes noves, però habitualment es troben treballant les que van ser creades pel seu avi l'any 1913, quan la burgesia catalana eren els clients habituals d'aquest taller centenari.

L'aparició dels processos industrials i la creació dels terratzos, ceràmiques i gres van fer que aquesta tècnica s'anés apagant i durant 30 anys van tenir les trepes tancades al magatzem. No va ser fins a final de la dècada dels 80, quan els germans Albert i Pere Martí van tenir la capacitat de recuperar la producció i la tradició dels paviments de mosaic hidràulic sota el nom de Mosaics Martí i continuar amb una tradició familiar que perpetua la bellesa d'uns terres històrics.