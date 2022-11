El dissenyador Juan Avellaneda visita al programa 'Fet a mà' el showroom de la dissenyadora catalana Teresa Helbig, companya de professió amb una llarga trajectòria i un dels segells més icònics i reconeixibles del nostre país.

Helbig fa 25 anys que es dedica a la indústria de la moda, però va començar la seva carrera professional com aparadorista d'altres grans dissenyadors. Una casualitat la va convertir en dissenyadora després d'assistir a un casament amb un vestit de 800 plomes creat per ella que va ser un èxit entre els convidats.

Així va ser com va néixer la seva primera col·lecció: un total de quinze vestits de crep acrílic de color negre i cru. Per tal de difondre les seves peces, Helbig va decidir portar cada dia un d'aquests vestits conjuntats amb unes botes, un segell que ja és marca de la casa. La gent l'aturava pel carrer i li preguntaven pel seu estil convertint-se així en una prescriptora dels seus propis dissenys.

Juan Avellaneda visita la nova col·lecció de Teresa Helbig a 'Fet a mà' Fet a mà

Teresa Helbig aposta sempre per l'artesania i s'ha mantingut fidel a aquest discurs des dels inicis. Al seu taller, on tot és possible, treballen a base d'assaig i error i amb una dedicació absoluta. Tot i treballar moltíssimes hores, assegura que no té la sensació de fer-ho: "Visc sobre el mateix taller i m'agrada tant el que fem que és tot una aventura" , afirma Helbig.

“Tenim un vestit amb 9.000 vidres cosits sobre una tela de cuir, que encara complica més les coses, que podem estar un mes per fer-lo. Vull fer roba que perduri al temps.

“

Les muses de Teresa Helbig



Les seves peces de moda estan brodades a mà. La seva tela preferida és el tul de cotó que van dels crus, als daurats, roses i negre, i tot i la senzillesa de les peces assegura que una dona Helbig no passa mai desaparcebuda. Els seus referents, que ella anomena com el Club de les B, va des de Brigitte Bardot, Jane Birkin i David Bowie. Actualment, són moltes de les dones batejades com a Helbigans. Les seves propostes han arribat a la reina Letizia i a les actrius Eva Longoria, Zendaya, Inma Cuesta i Emma Roberts, entre moltes altres.

L'actriu Macarena Gómez és una Helbigirls per excel·lència des que va triar un dels seus vestits per anar al Festival de Cinema de Venècia. "Hi ha vestits que quan els dissenyo ja sé que porten el nom de Maca", afirma la dissenyadora. Des d'aquell moment, Macarena ha vestit de la marca infinitat de vegades i enguany assistirà als Premis Goya amb un vestit de la nova col·lecció que no ens ha volgut ensenyar per no espatllar l'efecte sorpresa de la gala.

Juan Avellaneda visita el showroom de Teresa Helbig a 'Fet a mà' Fet a mà

Si vols saber més sobre el procés de creació de la dissenyadora, no et perdis a RTVE Play el programa 'Fet a mà' presentat pel creatiu de moda Juan Avellaneda.