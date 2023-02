El poeta i escriptor, Pol Guasch, fa parada al ‘Late Xou amb Marc Giró’. L’autor, de fama internacional i guanyador del Premi Llibres Anagrama de Novel·la, està de gira per presentar ‘Napalm el cor’, una distòpia sobre la repressió del poder. “Vaig escriure el llibre una mica de casualitat”, reconeix Guasch. “Si ho hagués buscat, no hauria passat”, afegeix l’autor.

La primera novel·la de Pol Guasch s’ha traduït al francès, l’anglès i l’eslovè. Durant els pròxims dies, viatjarà per França per donar a conèixer la seva obra.

Recentment, l’escriptor també ha dut a terme la traducció de ‘Submergir-se en el naufragi’ de la poeta, pensadora i activista estatunidenca, Adrienne Rich. L’artista va ser una de les figures més importants de la segona onada del feminisme de mitjans del segle XX.

L'escriptor i poeta, Pol Guasch, és entrevistat per Marc Giró

Amb tot això, Guasch va arribar a una conclusió : “Es pensaven que estaven premiant a un autor de llengua castellana”. L’escriptor també s’ha pronunciat diverses vegades a favor del català i això “a Espanya no acaba d’agradar del tot”, diu Guasch. “Hi ha molt bon caràcter fins que parles del català i de Catalunya”, afegeix l’autor.

Pol Guasch va rebre el Premi Festival Eñe Talento a bordo , que reconeix el talent emergent. El poeta assegura que li va semblar “estrany” que li donessin el guardó a ell, que escriu en català. També explica que, en el moment de donar-li el premi, van dir alguna cosa com: “el autor que escribe en la lengua que nos une”.

Rebre un premi per error

L’amiga baronessa

En l’entrevista de Marc Giró, també hi va sortir un tema curiós. Pol Guasch és amic de la baronessa Beatrice Monti della Corte Rezzori. El matrimoni Rezzori és conegut per convidar a artistes i escriptors a la seva mansió a la toscana, Santa Maddalena. És un espai que convida als artistes a crear. “Jo m’intento convèncer que aquesta senyora em va escollir pel meu talent, però no sap llegir català”, diu rient Pol Guasch.