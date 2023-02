Els agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Sarrià-Sant Gervasi han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris de bateries de motocicletes elèctriques de lloguer per hores. 14 persones han estat detingudes per uns 150 robatori amb força, robatoris amb violència d'aquests dispositius, també per danys, receptació i contra la seguretat del trànsit. El grup havia sostret 84 bateries en 150 robatoris.

El grup estava liderat per un home de 33 anys que té un total de 35 antecedents policials, i que tenia una vintena de detencions. Els detinguts van passar a disposició judicial aquest dimecres i el jutge va decretar presó provisional per l’autor material i principal investigat. La resta de detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs.



Modus operandi La investigació es va iniciar el setembre arran de les denúncies per diversos robatoris de bateries de motocicletes elèctriques de motosharing al barri de Barcelona. Els lladres, a l’hora d’actuar ho feien en grup conformat de tres i empraven la força de manera contundent per poder extreure les bateries de les motocicletes amb cisalles, ja que aquestes disposaven de diversos sistemes antialarma. Després, es traslladaven amb VTC’s per desplaçar-se des d’escassos metres del lloc d’on perpetraven el robatori, i així dur les bateries sostretes per descarregar-les en un domicili que utilitzaven com a magatzem a Hospitalet de Llobregat. Les bateries després acabaven en tallers de reparació de patinets elèctrics, on les desmuntaven i extreien les piles de liti, i després les instal·lar-les als patinets i després vendre’ls a tercers.