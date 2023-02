L'entesa entre el PSC i el Govern per tirar aprovar els pressupostos d'enguany al Parlament ha generat dures crítiques especialment a la resta de files independentistes. Junts per Catalunya ha atacat directament el president de la Generalitat, per la seva aposta pel tripartit en comptes de la majoria independentista. També la CUP ha fet una crida a plantar cara als carrers al que ha definit com els comptes més tòxics de la història.

“¿¿ Junts i la CUP critiquen durament l'acord dels pressupostos amb el PSC.



¿¿ VOX, Cs i PP també posen el crit al cel | @RTVECatalunya



¿¿ https://t.co/JCBklKIPBX pic.twitter.com/2wQjFNt9Yb“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 1, 2023

En clau estatal, les crítiques han arribat des de les files del PP. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha situat el PSC fora del constitucionalisme. En canvi, des de la Moncloa, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha qualificat de "gran notícia" l'acord advertint que "és una mostra de la Catalunya del futur".

Junts retreu l'aposta pel tripartit a Pere Aragonès El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha considerat aquest dimecres que "torna el tripartit" de bracet amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de l'acord de pressupostos del Govern amb el PSC. "Avui no tornem al 2017, avui tornem al 2004, i avui es constata un canvi de cicle en la política catalana. Aragonès ha abandonat la majoria independentista, ha abandonat el 52%", ha lamentat en una roda de premsa a la cambra catalana.

ERC acusa Junts d'abandonar el país

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha respost les acusacions de JxCat assegurant que qui "s'ha desmarcat de l'acord de país i de dotar Catalunya de pressupostos" és Junts, a qui també ha retret que s'aixequés de la taula de diàleg. Els republicans han reivindicat que el Govern "no ha abandonat responsabilitats". Sobre l'aeroport del Prat, Vilalta ha celebrat que s'abordarà el model aeroportuari "sense la imposició d'AENA i sense xantatges" i tot plegat sense parlar d'ampliació.

Els comuns celebren que compleixen les línies vermelles

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha augurat que "difícilment" es podrà aplicar el document acordat entre Govern i PSC sobre infraestructures. Segons ha dit en roda de premsa, es tracta d'una "declaració d'intencions" que no compromet a res al seu grup parlamentari. "S'ha complert la nostra línia vermella. Ni una sola partida per a macroprojectes", ha celebrat Albiach.

La CUP crida a plantar cara La portaveu del grup parlamentari de la CUP-NCG, Eulàlia Reguant, ha denunciat que els pressupostos que han pactat el Govern, el PSC i els comuns són "els més tòxics de la història". En una roda de premsa al Parlament ha remarcat que els comptes "se sustenten en el totxo, els cotxes, els avions, la precarietat i la ludopatia". "A més, ha advertit que els pressupostos "obren la porta a les retallades"