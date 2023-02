Els patinets elèctrics baixen del transport públic

Entra en vigor la prohibició temporal de sis mesos per viatjar amb patinet i monocicles elèctrics al transport públic. La mesura s'ha pres amb urgència després de l'incendi d'un d'aquests aparells en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat. L'incompliment de la normativa pot comportar una sanció de 200 euros.

Des de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), justifiquen la mesura per "garantir al màxim la seguretat dels usuaris" i perquè aquest període suposa un "temps raonable" per estudiar com reduir el risc a zero. En canvi, els usuaris i les empreses de mobilitat lamenten aquesta prohibició i la veuen completament desproporcionada.

01.38 min Últim dia dels patinets al transport públic

Sis mesos per trobar una solució Durant aquests 6 mesos, l'ATM es reunirà amb totes les parts implicades, operadors, fabricants i usuaris per tal de trobar una solució que permeti minimitzar el risc d'incendi de les bateries d'aquests vehicles. La intenció és que la prohibició de pujar patinets elèctrics al transport públic no vagi més enllà d'aquest mig any, però no es descarta prorrogar-la per motius de seguretat o si per implantar la solució que es trobi fa falta una mica més de temps.

Què n'opinen els usuaris? Molts usuaris es queixen que fan servir el metro i després es desplacen en patinet per arribar als seus llocs de treball. Si no els deixen pujar al metro amb el patinet, hauran de buscar una alternativa que implica gastar-se més diners, si han d'agafar taxi, o arribar més tard, si opten per anar a peu. 02.08 min Els patinets elèctrics, prohibits al metro a partir d'avui I és que el primer dia de prohibició, molts usuaris s'han trobat que no han pogut accedir a l'autobús o les estacions de trens perquè els informadors els han avisat que entrar amb el patinet suposa una multa de 200 €. "No l'he fet servir perquè tinc por que em multin", explicava una usuària a TVE. Això sí, els conductors poden fer servir el Bicibox, un servei d'aparcament gratuït que està al costat de moltes estacions.

El precedent del novembre La reacció de les autoritats s'ha desencadenat per l'incident amb un patinet elèctric que hi va haver el novembre dins un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat a Sant Boi de Llobregat. Sortosament, l'incendi del vehicle va passar en una estació a l'aire lliure, amb poca gent i amb les portes del tren obertes. La por de l'ATM és què hauria pogut passar en un comboi en marxa, ple de gent i, per exemple, dins d'un túnel. 01.29 min L'ATM aconsella prohibir ús dels patinets elèctrics al transport públic Els detractors de la prohibició sospiten que l'incendi es va produir perquè el patinet s'estava carregant i creuen, per tant, que no hi hauria d'haver problema si es puja el vehicle al vagó com un objecte més. En canvi, l'ATM nega que en el moment de l'incident l'aparell estigués endollat. Els patinets elèctrics seran vetats del transport públic Actualment, a Tarragona, ja està en vigor la prohibició durant mig any d'accedir amb patinets i altres vehicles elèctrics de mobilitat personal als autobusos del transport públic. En la línia del que es vol fer ara a Barcelona, la intenció és fer servir aquest temps de moratòria per estudiar les condicions d'ús i accés segur d'aquest tipus d'aparells al transport públic.