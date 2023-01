01:47

No hi ha hagut incidents greus a autobusos i trens però els Bombers van actuar l'any passat en 24 casos

El dimecres 1 de febrer entra en vigor la prohibició temporal de sis mesos per viatjar amb patinet i altres vehicles de mobilitat personal elèctrics al transport públic. La mesura s'ha pres amb urgència després de l'incendi d'un d'aquests aparells en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat. L'incompliment de la normativa por comportar una sanció de 200 euros.

Des de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) justifiquen la mesura per "garantir al màxim la seguretat dels usuaris" i perquè aquest període suposa un "temps raonable" per estudiar com reduir el risc a zero. En canvi, els usuaris i les empreses de mobilitat lamenten aquesta prohibició i la veuen completament desproporcionada.

Durant aquests 6 mesos l'ATM es reunirà amb totes les parts implicades, operadors, fabricants i usuaris, per tal de trobar una solució que permeti minimitzar el risc d'incendi de les bateries d'aquests vehicles. La intenció és que la prohibició de pujar patinets elèctrics al transport públic no vagi més enllà d'aquest mig any, però no es descarta prorrogar-la per motius de seguretat o si per impantar la solució que es trobi fa falta una mica més de temps. | JUANFRA ÁLVAREZ