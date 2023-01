Casc obligatori per circular amb patinet a partir de l'abril

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat la tramitació per modificar l’actual Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles amb l’objectiu d’incloure-hi aquells aspectes que poden contribuir a millorar la seguretat i la convivència dels diferents actors de la piràmide de la mobilitat.

La voluntat del consistori és que a partir de l'abril, per exemple, sigui obligatori l'ús del casc per conduir patinets elèctrics. D'aquesta manera, Barcelona s'avança a la modificació del reglament general de circulació que ha de regular l'ús del casc i que encara no s'ha aprovat, però que altres ciutats catalanes, com Lleida o Girona, ja han impulsat.

La proposta del consistori barceloní també vol donar resposta a un acord del plenari de l'abril del 2021 en què ja es va acordar per unanimitat fer els passos necessaris per fer obligatori l'ús del casc i elements reflectants.

Canvis previstos La proposta que fa el govern municipal inclou l'ús del casc com el punt més destacat, que passaria a ser obligatori per a tots els vehicles de mobilitat personal (VMP), però també planteja altres aspectes que aclariran explícitament les condicions d'ús d'aquest tipus de mitjans per desplaçar-se a través de la ciutat: Els VMP són vehicles d'ús personal i, per tant, no poden anar ocupats per més d'una persona.

i, per tant, no poden anar ocupats per més d'una persona. Prohibició general als VMP, cicles i bicicletes de circular per voreres , tret d'espais de vianants habilitats, com ara voreres amb carril segregat, o en el cas de menors de 12 anys.

, tret d'espais de vianants habilitats, com ara voreres amb carril segregat, o en el cas de menors de 12 anys. Els aparells hauran d'incorporar elements perquè els altres usuaris de l'espai públic els puguin veure fàcilment , com ara incorporar llums a la part davantera i posterior i incloure la funció de fre a la llum del darrere, així com un avisador acústic.

, com ara incorporar llums a la part davantera i posterior i incloure la funció de fre a la llum del darrere, així com un avisador acústic. Els usuaris menors d'edat no podran circular amb taxes d'alcohol a la sang superiors a 0 grams per litre.

A més dels canvis necessaris per adaptar-se a la normativa estatal, la proposta de modificació de l'ordenança inclou punts per millorar l'actual norma municipal: Es planteja que els usuaris de VMP i bicicletes hagin de baixar del vehicle en situacions d'aglomeració de vianants.

de vianants. Es descriuen en detall els espais per on poden circular els VMP i en quines condicions s'ha de circular en cada cas.

i en quines condicions s'ha de circular en cada cas. S'estableixen alguns límits en les condicions d'estacionament i es proposa que només es puguin aparcar en espais habilitats pel mateix consistori i que s'hagin de lligar perquè en cas contrari podran ser retirats de la via.

i es proposa que només es puguin aparcar en espais habilitats pel mateix consistori i que s'hagin de lligar perquè en cas contrari podran ser retirats de la via. Es fixen condicions específiques de l'ús de l'espai públic per part de cicles i VMP que s'utilitzin per a la distribució urbana de mercaderies.