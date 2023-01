Queden pocs dies perquè se celebrin les semifinals del Benidorm Fest, el certamen on 18 artistes competiran per representar Espanya a Eurovisió. Amb més de 780.000 escoltes, el tema de l'artista barcelonina Vicco, 'Nochentera', és una de les cançons més populars del certamen.

La cantant catalana ha explicat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que és una proposta per gaudir i ballar: "Dona molt bon rotllo, és enganxosa, és fàcil i és una cançó per passar-s'ho bé, no pensar massa i ballar. La posada en escena també serà increïble i la gent allà s'ho passarà molt bé."

“Hi ha com quatre o cinc propostes bastant potents“

Tot i l'èxit de 'Nochentera', Vicco ha interpretat al programa una balada acústica en un registre ben diferent: 'Balada de pez'. Una cançó que tracta de la superació d'un desamor: "He sigut molt de balades, molt emocional sempre i és una cosa que forma part de Vicco. Per això vam voler també mostrar-ho abans de 'Nochentera', perquè el fan conegués aquesta part de mi".