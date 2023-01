"En mi 93 cumpleaños y el día en que Living Legends of Aviation también me honrará, me complace anunciar que mi amor de toda la vida, la Dra. Anca Faur, y yo nos hemos casado", ha escrito en Twitter el veterano astronauta que formó parte de la misión Apolo 11 para llegar a la Luna. Al texto le acompañan dos fotografías de los novios donde se puede ver a Anca Faur luciendo un precioso vestido blanco largo con transparencias, encajes y pedrería junto a Buzz Aldrin, quien ha llevado puestas todas sus medallas con mucho orgullo.

“On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn“