Disfrutemos de los secretos que guarda todavía nuestro pequeño satélite. Puede que no volvamos a pisarlo en mucho tiempo. Si duda, no haber encontrado allí minerales valiosos ni petróleo lo hace menos apetitoso para quienes sí pueden pagar otra misión espacial como la Apollo, que creó tantas victorias como decepciones. La Luna demostró ser un lugar inerte, desolador y vacío, estéril, pero dejó en la Humanidad el sello de que casi todo es posible.

De los tres astronautas de la misión Apollo solo sobrevive Buzz Aldrin. Con 92 años, sigue recordando su paseo lunar junto a Armstrong y esta semana le hemos visto firmando revistas para conmemorar, una vez más, aquel momento inolvidable, aquella aventura épica en la que miles de hombres y mujeres trabajaron, participaron o ayudaron.

“Wow! I just signed 53 Special Edition, Vintage LIFE Magazines, from my personal collection, to offer to space enthusiasts like you for #ApolloXI’s 53rd anniversary this week! The magazines are available at: https://t.co/EK3qyQd1dN �� pic.twitter.com/1ys32L179F“