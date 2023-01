Els catalans llencen cada any més de 21 milions de burilles. Per reduir els residus, la Generalitat estudia que la nova llei del tabac tingui una taxa de 20 cèntims cada cigarreta. El sistema consistiria en un càrrec de quatre euros per paquet, que es podrien recuperar si es retorna la burilla. Així, la mesura estaria orientada a fomentar el reciclatge i, per tant, reduir la contaminació.

El director de l'Agència Catalana de Residus, Isaac Peraire, va explicar a TV3 que tot just s'està en el procés de debat, però defensa que és una mesura "factible". D'altra banda, Peraire afirma que tindria lògica que les màquines per retornar les burilles estiguessin en aquells llocs on es pot comprar tabac.