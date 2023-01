Vaga sanitària també el 24 de gener

La Intesindical anuncia dos dies de vaga de tot el sector sanitari: el dia 24 i 25 de gener. D'aquesta manera, l'organització avança un dia abans que la que ja estava convocada Metges de Catalunya convocada pel 25 i 26 d'aquest mateix mes. Tot i no ser el sindicat majoritari, té la força entre el personal d'infermeria i administratiu.

Convoquen a tot el sector sanitari i sociosanitari català, tant al públic com al concertat, a fer aquesta vaga. Reclamen més plantilla, millores retributives i més inversió. Per a Nèstor Sastre, coordinador de la Intersindical a l'àmbit sanitari, calen "menys paraules i més fets" per part del Departament de Salut, i sobretot més finançament.