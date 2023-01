TMB comença aquest dimarts a fer controls de drogues, alcohol i psicofàrmacs als conductors d'autobús. La mesura respon a la voluntat de la comissió ètica de TMB d'avançar-se a la modificació de la llei de tràfic prevista pel 2024 que contemplarà que el sector del transport faci aquestes anàlisis als seus empleats. Ho ha explicat Jacobo Kalitovics, director de la xarxa de bus de la companyia.

Tot i que en una primera fase els controls seran voluntaris, passaran a ser aleatoris a partir del dia 6 de febrer. Per la seva banda, el sindicat CGT ha rebutjat la mesura i ha acusat l'empresa de posar els conductors "al punt de mira". Per tot plegat, ha proposat fer aquests tests quan hi hagi "una llei que ho reguli".

Taxa zero d’alcohol i drogues El responsable de la xarxa de bus de la companyia, Jacobo Kalitovics, ha detallat que aquests controls s’emmarquen en el protocol específic per assolir la taxa zero d’alcohol i drogues entre els treballadors de TMB que la comissió ètica de l’empresa va plantejar fa uns mesos. "Els tests només són una de les mesures que formen part del protocol, també n’hi ha d’altres vinculades a la formació i la col·laboració amb la Guàrdia Urbana". Els controls arrencaran aquest dimarts i en una primera fase seran voluntaris. “No només es faran als conductors de bus, no volem estigmatitzar-los, també als que treballen amb maquinària”, ha assegurat Kalitovics, que ha dit que a partir del 6 de febrer seran aleatoris. Una empresa especialitzada durà a terme aquests tests d’acord amb els estàndards de qualitat i de privacitat que marca la llei.