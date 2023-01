Cambray no troba sentit a la nova vaga d'educació

El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, considera que la nova convocatòria de vaga en el sector de l'educació no té cabuda. En declaracions a TV3, ha recriminat a USTEC que "no s'entén" una nova vaga quan les negociacions estan obertes i "a punt de signar-se un acord amb els darrers serrells". Per això, defensa que la ciutadania no entendrà aquesta mobilització, prevista pel 25 i 26 de gener.

En aquest sentit, el conseller ha reivindicat que el que necessita el sistema és tranquil·litat. D'altra banda, Cambray ha explicat que Educació continua amb l'avaluació externa de l'avançament el curs escolar i les mesures relacionades i que la concreció de la data es farà un cop s'acabi l'avaluació.

Sense data pel curs vinent D'altra banda, ha garantit que s'aniran cobrint les vacants de docents que hi ha en l'inici del trimestre i ha explicat que s'ha aprovat que, "de forma voluntària", un professor de secundària pugui ampliar horari per cobrir-les. I també ha afirmat que encara no està decidida la data d'inici del curs vinent. En aquest sentit, Cambray ha dit que en les setmanes vinents compartirà amb els membres del Consell Escolar de Catalunya els resultats de l'avaluació i es decidirà "conjuntament" la millor manera d'avançar el curs vinent. En línies generals, ha apuntat que l'avaluació conclou que avançar l'inici del curs és una bona mesura, però ha afegit que cal veure com es continua portant a la pràctica millorant, "si s'escau", el desplegament. D'aquesta manera, Cambray ha fet al·lusió a la decisió de l'any passat de cobrir amb monitors les hores de les tardes de setembre per garantir l'horari escolar habitual.