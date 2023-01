Se codeó desde pequeño con lo más alto de la jet de Barcelona, ya que su padre, Ricardo Bofill Leví, fue uno de los arquitectos más importantes del mundo. Siguió sus pasos y estaba llamado a ser su sucesor, pero durante los años 90 y principios de la década de los años 2000 fue el arquitecto más rebelde de la época. Ricardo Bofill Jr. se sumergió en el mundo de la noche y las adicciones, unido a la enorme repercusión mediática que tuvo por ser pareja de Chábeli Iglesias y Paulina Rubio. Se convirtió en uno de los protagonistas de la prensa rosa en esos años.

Sin embargo, tras participar en programas como Tómbola, divorciarse de Chabeli Iglesias y separarse de Paulina, Bofill tocó fondo en 2005 tanto por sus excesos como por sus aventuras amorosas. Y se retiró de los focos mediáticos: "No me escondo, pero decidí que quería acabar con ello, porque no era óptimo para una trayectoria seria", explicó en una entrevista para El País. De la noche a ala mañana desapareció, ¿por qué?

¿Quién es Ricardo Bofill Jr.? Tras estudiar arquitectura, la "carrera seria" que su familia quiso para él, Ricardo Bofill Jr. empezó a tontear con ciertas sustancias, a convertirse en un habitual de la prensa del corazón Y empezó a aparecer en programas de televisión como Crónicas marcianas. La prensa lo llamaba por aquel entonces 'Ricardito', por su notable deje de "niño bien". Con todo ello, poco a poco Bofill fue introduciéndose en el mundo de la noche y los excesos. Un durísimo momento de su vida del que escribió Miguel de Palol en un artículo, donde el arquitecto aseguraba haberse convertido en un egoísts: "Me metí en una espiral de falta de respeto. Era un sádico hedonista que causaba daño a los demás sin que me afectase", cuenta. Su padre le aconsejó ir a un médico y desde entonces "está limpio". Han pasado dos décadas de aquello... Portada de la revista ¡HOLA! del 23 de septiembre de 1993