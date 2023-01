Els fidels catalans homenatgen Benet XVI

Unes 1.200 persones han assistit aquest dissabte a la missa funeral pel papa emèrit Benet XVI, mort el 31 de desembre als 95 anys, a la basílica de la Sagrada Família. L'arquebisbe de Barcelona Juan Josep Omella ha oficiat la litúrgia en memòria del papa i ha lloat la seva figura: "Ha estat un home discret, humil, amb una certa timidesa, però que no li ha impedit defensar els valors de l'Evangeli amb valentia".

L'arquebisbe de Barcelona ha començat la seva homilia recordant que el papa va participar en la consagració de la basílica de la Sagrada Família, el 7 de novembre de 2010, tot just 128 anys després de la col·locació de la primera pedra del temple expiatori. En aquest sentit, ha posat de valor com Benet XVI es mostrava "absort i recollit, en silenci, en un diàleg profund amb l'invisible" just abans de començar la cerimònia.

Durant la seva intervenció davant dels fidels, Omella ha qualificat Benet XVI "de gran mestre" i n'ha destacat la seva tasca per fer "un veritable diàleg entre la fe i la cultura del nostre temps". També ha destacat la "gran capacitat intel·lectual que va desenvolupar fins al punt de ser reconegut com un gran mestre".

Per Omella, el papa emèrit era un home que creia en l'esperança i ha explicat que, quan va presentar la seva renúncia, ja va dir que a partir de llavors serviria l'Església amb la pregària i el sacrifici. "Quantes vegades ens deia que qui guia, sosté i condueix l'Església és el Senyor i no som nosaltres!", ha indicat l'arquebisbe, que ha fet una crida a seguir els passos de Benet XVI per viure "sense angoixes" i "abandonats confiadament a les mans amoroses del senyor".

A la missa també hi han participat els bisbes auxiliars, Sergi Gordo i Javier Vilanova, representants del clergat i dels fidels de Barcelona, així com membres de les ordres del Sant Sepulcre, Constantiniana i de Malta.