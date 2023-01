Barcelona acomiada el papa emèrit a l'arquebisbat

L' Arquebisbat de Barcelona ha habilitat un llibre de condolences per acomiadar-se del papa emèrit Benet XVI. Estarà ubicat fins aquest dijous al Palau Episcopal de la capital catalana per a tots aquells que vulguin signar-lo en record del pontífex. L' arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, el president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família Esteve Camps o l' ex president de l'associació Justícia i Pau, Eudald Carbonell, han estat alguns dels primers en mostrar el seu condol. Joan Josep Omella ha confirmat que assistirà dijous al funeral de Benet XVI al Vaticà.

00.55 min Barcelona acomiada Benet XVI al Palau Episcopal | Maria Huguet

Missa aquest dissabte a Barcelona La basílica de la Sagrada Família oferirà aquest dissabte 7 de gener una missa en record de Benet XVI. Serà un acte solemne obert al públic i les portes s'obriran una hora abans de l'ofici. El papa emèrit va consagrar el temple l'any 2010 en una visita a Barcelona.