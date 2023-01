Caballeros que marchan a pie, aunque suenen los cascos de los caballos. Soldados que luchan, aunque no tengan brazos ni piernas. Y hasta un conejo asesino. Los caballeros de la mesa cuadrada es una gamberrada de los Monty Python con la que hacen una mordaz crítica de los estereotipos de la vida moderna, utilizando la historia del Rey Arturo y la búsqueda del Santo Grial. Se conoce como Monty Python al grupo de actores y humoristas formado por los británicos Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin, y el norteamericano Terry Gilliam. Arrasaron en televisión y luego dieron el salto al cine. Los caballeros de la mesa cuadrada fue su segunda película. El equipo contó con un presupuesto muy bajo, pero les sobraba talento y lograron un gran éxito. Tanto, que en 2004 fue votada como 'la mejor película británica de todos los tiempos'. Lo hicieron 7 000 fanáticos del cine en una encuesta realizada por la división británica de Amazon e Internet Movie Databas.

La historia empieza en la Inglaterra del siglo X, cuando el rey Arturo sale en busca de los caballeros que se unirán a él en la Mesa Redonda de Camelot. Cuando forma al grupo, reciben un encargo divino: encontrar el Santo Grial . Ahí empieza su aventura, en la que tendrán que enfrentarse al mago Tim y a los conejos asesinos. El delirio crece a medida que avanza la película, que tiene uno de sus puntos álgidos en la aparición de la policía. Un final que no era el original.

La película recaudó 5 millones de dólares americanos, y eso que el presupuesto fue de 400 000 dólares. Era tan poco que los Monty Python pidieron ayuda a sus amigos y entre los más generosos estaban los músicos de bandas británicas tan relevantes como Led Zeppelin, Pink Floyd y Genesis. El rodaje duró tan solo cuatro semanas, pero las aprovecharon muy bien. El final de la película iba a ser una gran batalla, pero la falta de dinero impedía rodarla. Por eso se optó por el golpe de efecto de la policía. En 2018 se descubrió material inédito de la película: ideas de guion y bocetos que no se pudieron realizar.

La leyenda de la película dice que el famoso gag en el que se utilizar cocos para simular el sonido de los cascos de los caballos se debió realmente a que no había dinero para alquilar caballos. Parece que al terminar el rodaje no sabían qué hacer con los cocos sobrantes y decidieron desprenderse de ellos. La película se estrenó en abril de 1975 en la ciudad de Nueva York y se regalaron cocos a las mil primeras personas que compraron entradas . La expectación fue enorme y la gente hizo cola para ver la película durante horas: las colas empezaron a las 05:00 horas de la mañana.​

Un castillo para todo

Hablando de castillos. La idea del equipo de producción era rodar la historia en diferentes castillos, pero no pudo ser. El departamento de Medio Ambiente de Escocia no les dio permiso porque entendió que la película no estaba a la altura de la "dignidad de los edificios”. Tan solo lograron acceso al castillo de Doune, ya que su propietario el Conde Moray se lo concedió. Como solo podían rodar en un castillo, lo utilizaron para casi todo, desde el primer encuentro con los franceses hasta convertirlo en el castillo de Swamp. El castillo de Doune aparece además en series como Juego de Tronos y Outlander.