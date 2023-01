Catalunya ha tancat el 2022 amb 157 morts en 142 accidents a les carreteres, un 10,3% menys que el 2019, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El 2019, abans de la pandèmia, van ser 175 morts en 161 sinistres mortals. Així, els accidents mortals també han registrat una reducció de l'11%. Si als morts s'hi afegeixen els ferits greus, el total és de 865 persones, un 9% menys que el 2019 (953).

Tot i el descens general, al desembre han mort 9 persones a la xarxa de carreteres interurbanes, una més que el 2019 i quatre menys que en el mateix mes de l'any passat. El 76% de les víctimes mortals han estat homes (119) i el 24% dones (38). D'altra banda, l'AP-7 ha aglutinat el 15% de les víctimes mortals amb un total de 24.

D'entre els 119 morts en accident de trànsit el 2022, 102 eren conductors, tres passatgers i 14 vianants. Pel que fa a les dones, 18 eren conductores, 15 passatgeres i quatre vianants.

Per edats, la franja amb més víctimes és la de 55 a 64 anys, amb 31 morts i un 55% més que el 2019. Per darrera hi ha els de 35 a 44 anys, amb 30 morts i un increment del 30,4% respecte al 2019. També hi ha hagut un increment en els joves de 15 a 24 morts, que han passat de 18 morts el 2019 a 22 el 2022. A la resta de franges, hi ha hagut reduccions.

Col·lectius vulnerables Del total de víctimes mortals, el 44% (68 en total) eren dels considerats col·lectius vulnerables, és a dir, motoristes (42), ciclistes (8) i vianants (18). A més a més, l'usuari d'un vehicle de mobilitat personal va perdre la vida el 2022 a la carretera, tot i que aquests vehicles tenen prohibida la circulació per la xarxa viària interurbana. Entre els motoristes, gairebé la meitat dels morts, el 46%, van patir el sinistre sols, sense la intervenció d'un altre vehicle. Pel que fa als vianants, hi ha hagut sis víctimes mortals més que el 2019, cosa que suposa un increment del 50%, i tres més si la comparació es fa amb l'any 2021. En el cas dels vianants, l'AP-7 concentra quasi la meitat de les defuncions (9 de 18), i en el dels ciclistes, amb 8 víctimes mortals, la sinistralitat minva molt lleugerament si ho es compara amb el 2019 (9), però puja si es compara amb l'any passat (amb 4 víctimes mortals). Creixen els accidents de trànsit amb bicicletes implicades Dels 142 sinistres mortals del 2022, 44 han estat col·lisions frontals, el 31% del total, 101 han estat col·lisions amb més d'un vehicle implicat i 41 en solitari.