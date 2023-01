En el marc de l'operació 'Napalm', la Guàrdia Civil ha detingut un home a Ripoll com a presumpte autor d'un delicte de tinença d'armes prohibides presumptament destinades a la venda a tercers. Al seu domicili, havia instal·lat un taller clandestí per a la fabricació il·legal d'armes i projectils mitjançant impressores 3D, que s'ha desmantellat.

L'operació es va iniciar a l'octubre, quan la Guàrdia Civil va detectar un usuari que difonia, a través de publicacions en plataformes web publiques, com fer modificacions substancials d'armes per augmentat la seva capacitat lesiva, així com dissenyar peces en 3D per a aquestes armes, imprimir-les, aplicar-les i com fer-les servir.

El detingut també difonia instruccions per elaborar explosius casolans i confeccionar artefactes explosius de gran letalitat. Els elements necessaris per realitzar aquest tipus d'explosiu que ensenyava a través d'internet es poden adquirir a qualsevol superfície comercial, com ara fertilitzant o altres productes. Aquestes publicacions havien generat un gran nombre de visualitzacions i descàrregues a la xarxa.

Missatges amenaçadors A banda del seguiment dels comentaris i publicacions, els agents de la Guàrdia Civil van trobar diversos missatges d'amenaça contra col·lectius minoritaris i altres afins a ideologia extremista i antisemita. La persona investigada presumia d'haver participat en entrenaments de grups parapolicials i que estava prenent mesures de seguretat per si les Forces i Cossos de Seguretat entraven al seu domicili. En el moment del registre al domicili del detingut a Ripoll, els agents de la Guàrdia Civil van trobar nombroses armes manipulades, peces fonamentals, munició, maquinària i eines per fer-hi modificacions. Totes van ser intervingudes, juntament amb una ballesta, més de vint armes blanques, una defensa semirígida, rossinyols, grillons, dispositius electrònics i d'emmagatzematge o documentació falsa.