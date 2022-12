L'ocupant d'un vehicle ha mort arran d'un xoc amb un tren de passatgers a la línia R-12 al terme municipal de Fondarella, a tocar de Mollerussa, a l'Urgell. La circulació a la línia afectada es manté tallada i s'investiguen les causes i les circumstàncies de la topada.

El xoc s'ha produït en un pas a nivell i en un primer moment s'havia informat que la persona que viatjava al vehicle havia quedat atrapada. Finalment, s'ha confirmat la seva mort.

Al tren hi anaven uns 60 passatgers, que han resultat il·lesos segons Renfe, i als quals se'ls ha gestionat un servei alternatiu per carretera per completar el trajecte.