Els festivals de Nadal inunden les capitals catalanes

Els més petits tornen a tenir a ple rendiment i sense restriccions els festivals de Nadal que s'ofereixen a les diferents capitals catalanes. El Festival de la Infància obre les seves portes al recinte firal de Montjuïc en la seva edició número 60. El saló ofereix 40 activitats lúdiques, inspirades en els Jocs Olímpics de Barcelona, i dirigides a infants d'entre 2 i 12 anys.

A Ponent, el pavelló 4 de la fira de Lleida acull fins a una vintena d'activitats que fan les delicies dels més petits i que suposen una alternativa per aquests dies. Fer pa, un circuit en bicicleta supervisat per agents de la guàrdia urbana o classes d'escacs són algunes de les que es trobaran aquells que vulguin acostar-se fins a la fira que estarà oberta fins el 4 de gener. Tot plegat, enguany, sense mascaretes, ni distàncies de seguretat.

Màgia i il·lusió al Magatzem Reial de Tarragona

Els més petits també tenen el seu espai a Tarragona. Centenars d'infants han visitat les instal·lacions on l'equip de patges els ha mostrat com preparen i emboliquen els regals en un recorregut que acaba amb l'entrega de cartes a la Bústia Reial. Per tercer any consecutiu, l’equipament reial s'ha ubicat al Refugi 1 del Moll de Costa i estarà obert fins al 30 de desembre. Els organitzadors preveuen que fins a 9.600 persones passin per aquest espai durant els quatre dies.