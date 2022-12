Menjar canelons per Sant Esteve amb calor

Menjar els tradicionals canelons per Sant Esteve amb gairebé els 20 graus de mitjana en molts indrets de Catalunya. Aquest any el Nadal va acompanyat de temperatures inusualment altes. Aquest dilluns continua amb temperatures molt suaus, especialment al litoral i prelitoral per aquest 26 de desembre. Unes temperatures atípiques i que han marcat records històrics ja el dia de Nadal.

El dia 25 ja ha estat una jornada de sol i temperatures inusualment altes per a aquesta època de l'any, que a zones del prelitoral es van situar entre els 19 i els 24 graus.

De fet, l'Observatori Fabra durant la nit de Nadal va registrar rècord de temperatura màxima absolut en un mes de desembre des de 1914: 21,7 graus.