Rosalia i Bardem agraden a Obama

'El buen patrón', la sàtira laboral dirigida per Fernando León de Aranoa, protagonitzada per Javier Bardem i produïda per Mediapro figura entre les pel·lícules favorites del 2022 de l'expresident nordamericà Barack Obama, que també ha escollit la cançó 'Saoko', de Rosalia, el tema de regueton alternatiu i experimental amb el qual la catalana obre el seu últim àlbum 'Motomami', com una de les seves preferides de l'any.

Entre les 25 millors cançons del 2022 l'expresident dels Estats Units també inclou 'The Heart Part 5', de Kendrick Lamar, 'Tití Me Preguntó', de Bad Bunny, 'Break My Soul', de Beyoncé i 'POF', d'Ari Lennox.