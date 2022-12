La pluja d'aquest desembre ha estat insuficient. Els embassaments de la conca de l'Ebre estan al 39 % de la seva capacitat. Fa un any estaven al 54%. Continuen en situació d'emergència. I els de les conques internes estan ara al 32 %, a la meitat que fa un any.

Aquest dimecres fa un mes que l'Agència Catalana de l'Aigua va començar a aplicar restriccions a més de 500 municipis de la conca Ter- Llobregat i també de la Muga. Les dessalinitzadores treballen a ple rendiment.

Les dessalinitzadores que hi ha a Catalunya han passat del 20 % al 90% capacitat de producció. Ha evitat una baixada de fins a set punts el volum d'aigua dels embassaments. De fet, sense aquesta aigua dessalinitzada, el sistema Ter-Llobregat on s'apliquen aquestes restriccions, estaria a prop del llindar d'excepcionalitat que comportaria restriccions més severes. De moment, les restriccions afecte el reg, la indústria i l'oci recreatiu no han estat suficients.

Tot i això, l'Agència Catalana de l'Aigua està preocupada perquè aquestes restriccions i els recursos hídrics de plantes com aquesta son encara insuficients per revertir la sequera.

"El nivell dels embassaments no és el que voldríem, el nivell de consum costa flexionar-lo per què es redueixi, sabem que és un esforç a tot arreu i quant a l'esforç de subministrament està tot sobre la taula, tenim les dessalinitzadores i l'aigua regenerada", Enrique Velasco Cabré, cap de recursos hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua.