Pablo López ens presenta 'Quasi'

El cantant Pablo López ens presenta el seu darrer senzill: Quasi. "Em sento realitzat. La gent ha entès la cançó millor que jo", ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, celebrant que la gent se l'hagi fet seu i el tema ja no li pertanyi només a ell.

"Totes les pors s'evaporen quan et sents robat per la gent", ha dit. "Cada vegada escric més des del rampell i el perill que comporta, i la gent li acaba de donar forma", ha argumentat sobre el que considera un "autoregal" per aquestes festes.

Es tracta del primer tema després del disc Unicornio, del 2020. "He tingut amenaces dins de l'equip", ha bromejat sobre aquesta demora. "Potser és quan tenia alguna cosa a dir. També he estat enredat" en altres projectes. "Cada dos anys, però intento dir el que em passa", ha afegit sobre la seva música.

Explica què significa el colibrí que apareix a la portada del treball: "Una cançó és semblant a un colibrí. Porta sempre una notícia. És un missatge místic que amb prou feines pots agafar", ha dit sobre una metàfora de com entén ell la música. El cantant ha explicat que la idea va aparèixer quan estava a Mèxic escrivint la cançó i somiava amb colibrís, una espècie que no ha vist mai.

El cantant també ha destacat que sempre comença i acaba gires a Barcelona. "Comencem molt humilment, al Palau Sant Jordi", ha bromejat, detallant que el concert inicial serà al mes de maig. "Això sí que és el final. Tot el que faig a la vida és per riure bastant i per tocar en un escenari", ha defensat.

A les portes de les festes nadalenques, López ha detallat que s'ha inventat el Diabueno per substituir la Nochebuena, la nit de Nadal. Assegura que aquesta època el posa una mica trist, per la qual cosa fa 'un Lola Flores': "Obro la porta totalment, venen 25 o 30, potser gent que no conec", durant la jornada del 24 de desembre.

Coach televisiu L'artista també ha parlat de com reflectit se sent amb els joves i els nens del programa La Voz Kids, on fa de coach. "Estava molt espantat perquè em sento un mes, actualment", ha reconegut. Diu que al programa s'ho ha passat millor que mai i hi ha hagut una comunicació molt directa a través de la música. "M'encanta com s'ho passen, no troben rivalitat i segueixen tenint el fet genuí, el pur de la música", ha argumentat sobre centrar-se en la música i cantar, i no en tot el que hi ha al voltant d'això. Assegura que ell no ho ha perdut perquè està tota l'estona fugint. "És com si tingués darrere la maduresa perseguint-me. Corro i tinc amics imaginaris que són les cançons que em deixen tirar endavant. M'amago darrere les atraccions perquè no se m'emportin", ha defensat.