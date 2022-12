La gran nevada del dia de Nadal de 1962

Aquest 24 i 25 de desembre es compleixen seixanta anys de la històrica nevada del dia de Nadal de 1962. El temporal de neu va afectar bona part de Catalunya, especialment al litoral i prelitoral central, on els gruixos de neu van superar els 80 centímetres. Sens dubte és la nevada més important del segle XX en aquesta regió i per a trobar-ne una de més destacable cal retrocedir fins al 9 de febrer de 1887. Quina va ser la situació sinòptica durant l’episodi i quines xifres, en gruixos i extensió, ens va deixar la nevada?

Dies abans al Nadal del 1962 res feia pensar en una gran i històrica nevada. Una setmana abans, l’anticicló de les Açores va reforçar-se amb pressions en el seu centre de 1030 hPa i amb una falca anticiclònica sobre la península Ibèrica. Amb aquestes condicions, les temperatures van pujar de forma notable i assoliren valors superiors als normals per a l’època de l’any.

El dia 22 de desembre, l’anticicló es va afeblir a les nostres altituds i, a la vegada, es va formar un de nou al nord del continent europeu amb pressions de més de 1040 hPa, amb una massa molt freda a nivells baixos a aquelles latituds. Aquesta configuració sinòptica va comportar l’entrada de vent del nord a Catalunya i, per tant, l’arribada d’una massa d’aire fred continental.

A partir del dia 23, l’anticicló es va anar estenent cap als països més occidentals, el vent va girar a component nord i est, i l’advecció freda es va intensificar. A 1400 metres, la temperatura es va mantenir al voltant del -8 ºC, 12 ºC per sota de la mitjana, entre els dies 24 i 25.

La nit de Nadal, una borrasca Mediterrània, el factor desencadenant

A la zona de la Mediterrània occidental es va formar una baixa que va acabar per aprofundir-se entre Catalunya i les illes Balears, amb pressions de 1012 hPa. Aquesta baixa va reforçar el vent de gregal i, per tant, molt més humida al litoral i prelitoral central, on les nevades van ser més importants. Al mateix temps, en altura, la baixa situada al nord-oest d’Itàlia es va traslladar cap a les nostres longituds i es va situar sobre Catalunya.