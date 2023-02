La primera vegada que David Gibernau va manipular el vidre va ser amb tan sols 10 anys. Les visites al taller del seu pare van despertar en ell l’interès per aquest fràgil material, i actualment, els seus vidres ja han viatjat per tot el món. Durant tots aquests anys de professió, ha rebut encàrrecs de tota mena, però si n’hi ha un que rebrà per sempre milions de visites l’any al llarg de la història és l’estel de la Sagrada Família.

La Sagrada Família és una de les obres mestres de l'arquitecte Antoni Gaudí més visitades de la ciutat de Barcelona. Aquesta imponent construcció es troba encara en construcció després de més de 130 anys, però des del 8 de novembre de 2021 un gran estel lluminós corona la torre més alta de l’edifici, la de la Mare de Déu.

L'estrella de dotze puntes, creada per David Gibernau, està feta amb vidre texturitzat, que permet que les seves cares siguin visibles quan s’il·lumina. Amb una estructura d'acer inoxidable a les arestes, durant el dia els vidres s'il·luminen gràcies al sol i durant la nit gràcies als focus instal·lats a l’interior de les puntes. Tot i que sembla que estigui suspesa en el cel i sigui una peça lleugera, té un diàmetre de 7,5 metres i un pes de 5,5 tones.

L’encàrrec de l’estel

Com va sorgir un encàrrec com aquest? El primer contacte no va ser per crear l’estrella, sinó que va ser per la torre de Jesús Crist. Gibernau se’n va anar fins als Estats Units per veure com podia fer el què li demanaven, però finalment no li van donar el projecte perquè el pressupost era massa alt i li van adjudicar a una altra empresa. Anys després van contactar amb ell per directament oferir-li l’elaboració de l’estrella i una de les premisses que li van demanar és que havia d’intentar posar-se en la ment d’Antoni Gaudí, una fita igual de difícil que motivant.

“Hi ha vidres que tenen les meves mans, les de la meva dona i les de la meva germana“

I com se signa una peça així? David Gibernau afirma que hi ha alguns vidres que tenen directament la seva signatura, però que hi ha un secret que no ha dit mai a ningú. “Hi ha vidres que tenen les meves mans, les de la meva dona i les de la meva germana”, confessa.

Si vols saber més sobre les curiositats i el procés d’elaboració de l’estel situat a la torre més alta de la Sagrada Família, no et perdis el capítol 'La tradició' a RTVE Play Catalunya.