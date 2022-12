El Museu de la Torneria té la seva seu a l’antiga fàbrica Can Vidal, a la localitat catalana de Torelló, a Osona. Aquest museu està dedicat a la història de l'ofici de torner, una tècnica que consisteix a donar forma a peces de metall mitjançant el torn, una màquina que fa servir un eix que gira a gran velocitat per modelar el material.

Gràcies al professional Jordi Pladevall, el dissenyador Juan Avellaneda, presentador de ‘Fet a mà’, coneixem l’ofici tradicional que Jordi ha mantingut seguint les petjades de l’avi i el pare. El Museu de la Torneria, inaugurat a finals de l’any 1995 ha estat des dels inicis una atracció turística rellevant de la comarca.

La història de la torneria

Aquest museu ofereix una visió única de la torneria a través de la seva exposició permanent que inclou peces històriques del torn, així com una sèrie d'objectes relacionats amb aquesta tècnica, com ara eines, maquinària i documents. La visita mostra el cas concret de la Vall del Ges, però sense deixar de banda els altres centres de torneria que han existit a Catalunya, ja que és un dels 25 museus que configuren el Sistema de Museus Nacionals del MNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya).





Pladevall ensenya a Avellaneda el funcionament del torn Fet a mà





A més de la seva exposició permanent, el Museu de la Torneria també organitza activitats i tallers per a totes les edats, que permeten als visitants conèixer de primera mà com es feia la torneria en el passat i com es fa actualment. Així, el museu és una oportunitat perfecta per a tots aquells que estiguin interessats en la història i la tècnica de la torneria, i per a aquells que vulguin aprendre més sobre aquesta indústria tan important. I si l’artesania no et sembla un al·licient suficient, el museu disposa d’un edifici singular construït entre 1898 i 1901 molt representatiu de l’arquitectura industrial catalana de l’època. Amb ell, ens ajuda a entendre el procés d’industrialització de Catalunya a partir d’un ofici artesà que es va convertir en un sector industrial complementari del sector tèxtil.

