Catalunya ha repartit fins a 84 vegades la Grossa de Nadal. De fet, és la tercera autonomia que més primers premis ha repartit, només per darrere de Madrid i Andalusia, que són les Comunitats que més es gasten en aquest sorteig.

L'any passat la sort del primer premi va caure precisament a Madrid, concretament a l'administració 458, situada en l'Estació d'Atocha, que va repartir 129 sèries del número 86.148. Catalunya es va haver de conformar amb part del tercer premi, un milió i mig del quart i diversos cinquens. En canvi, Reus, i més concretament una fàbrica de Riudecols, recorden perfectament els sortejos de 2019 i 2020.

I si ja és difícil que la Grossa toqui una vegada, aquesta ciutat de Tarragona repetia per segon any consecutiu. L’any 2019, la Grossa de Nadal també va caure a Reus , al centre aragonès 'El Cachirulo' . L’administració 1 de Salou va repartir 360 milions d’euros a la comarca i acabava així una maledicció històrica. Per primera vegada la Grossa tocava a la província de Tarragona .

La darrera vegada que la Grossa va somriure a Catalunya va ser fa dos anys. El 2020, l'any marcat per la pandèmia, e l número 72897 va deixar 240 milions a Reus , dels quals 200 van anar a parar als 440 treballadors d'una fàbrica de Riudecols que havia passat dos ERTO per culpa de la pandèmia.

2014, el tercer premi va a parar íntegrament a l'Hospitalet de Llobregat

L'any 2014, la Grossa va passar de llarg a Catalunya, però no el segon i el tercer premi que van revolucionar els veïns de la Rambla Just Oliveres de l'Hospitalet de Llobregat i el centre comercial Gran Via 2. En total, hi van caure 155 milions d'euros que els va costar assimilar, entre llàgrimes de felicitat i molts riures, durant uns quants dies.