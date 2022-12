La Paeria de Lleida ha decretat tres dies de dol i ha convocat un minut de silenci a les dotze del migdia, com a mostra de rebuig i condemna d'un assassinat que els Mossos d'Esquadra estan investigant com a violència masclista. Aquest divendres la policia catalana ha detingut a un home acusat de matar la seva parella.

Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de la Paeria de Lleida. A l'acte hi han participat, entre d'altres, l'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha lamentat l'impacte "terrible" de cada feminicidi que "trenca vides" i "deixa infants orfes".

La policia va trobar el cos de la dona, que estava desapareguda des de diumenge, al traster de l'edifici on vivia. L'home comptava amb dues denúncies de maltractament prèvies per part de la mateixa víctima els anys 2009 i 2019, segons el TSJC.

Denúncia prèvia

La darrera d’aquestes denúncies va provocar una ordre de protecció que va estar en vigor fins a la celebració del judici corresponent, el 14 de febrer del 2020. L'home va quedar absolt perquè la víctima no va prestar declaració i no hi havia altres elements que acreditessin els fets denunciats. El jutjat de guàrdia de Lleida ha traspassat el cas al Jutjat de Violència sobre la Dona de la mateixa ciutat.

A Catalunya, des que es registren els feminicidis, 119 dones han mort en mans de les seves parelles o exparelles des del 2012. "No ens aturarem davant d'aquesta vulneració tan greu dels drets humans de les dones. Les vides de les dones importen i tenim tot el dret de viure-les en llibertat", ha assegurat Verge.

Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha recordat que el darrer feminicidi a la ciutat va ocórrer el 2015 i que, amb el d'aquesta setmana, la Paeria "ha hagut d'estrenar el protocol redactat fa uns mesos per reaccionar davant de situacions de violències masclistes".