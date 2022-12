El sorteig de Loteria de Nadal és tota una institució de les nostres tradicions, més del 75% de la població adulta compra algun dècim, "per si toca". Fins i tot els que no hi juguen mai hi participen. Aquest any es repartiran 2.048 milions d'euros en premis i, tot i que les possibilitats d'emportar-se un pessic important són molt remotes, la il·lusió no es perd fins a l'últim moment.





El 22 de desembre milions d'espanyols estaran pendents dels dos bombos que estaran donant voltes al Teatre Real de Madrid. I durant el dia escoltarem frases que hem repetit un any i un altre, i repetirem un any i un altre, tot esperant que els nens de Sant Ildefons cantin el nostre dècim.

“A veure si toca!” Durant aquesta jornada tan esperada, el "bon dia" queda gairebé desterrat per un "a veure si toca" que és una forma de desitjar-nos bona sort, així com els pelegrins se saluden amb un "bon camí" o els personatges de 'Star Wars' diuen "que la força t'acompanyi". De fet, durant uns anys, els anuncis de la Loteria Nacional feien servir "que la sort t'acompanyi" en una clara referència a la mítica saga de les galàxies. Un recorregut pels anuncis més inoblidables del sorteig de la Loteria de Nadal

"Ja ha sortit la Grossa?" El número premiat amb la Grossa pot sortir en qualsevol moment entre les 09:00 del matí i les tres hores i mitja següent, aproximadament. Però si ets realment despistat o no has pogut seguir el sorteig, podràs saber si t'ha tocat aquest o un altre premi a través de múltiples comprovadors en línia oficials i cobrar-lo durant els tres mesos següents. Podràs comprovar el teu dècim al cercador de premis de RTVE Catalunya.

"Per a tapar forats" Aquesta frase és la que sentirem dir als afortunats, i és el que faria la meitat dels que hi juguen si guanyessin un premi. Segons l'enquesta que realitza iAhorro cada any amb motiu del sorteig de la Loteria de Nadal, el 44,9% dels espanyols dedicaria el premi a 'tapar forats', el 25,1% a estalviar i un 18,9% invertirien els diners a comprar una casa.

"Per un any que no jugo" És la frase de capçalera entre els que no van comprar loteria i ara veuen amb enveja, sana, com uns altres destapen l’ampolla de cava. Com si comprar un dècim fos garantia de guanyar un premi! Però els que no ho van fer, ara es penedeixen. La Grossa de Nadal, el 72.897, deixa 240 milions a Reus

"El vaig veure penjat, però no el vaig agafar" L'expressió de la mala sort amb majúscules. Típica dels que van encertar el lloc en el qual cau el premi, però no el número. Tenies el dècim guanyador davant dels nassos, però et vas decidir per un altre. No et castiguis, les possibilitats de guanyar amb un número o altre són les mateixes i totes depenen de l’atzar. 01.26 min La probabilidad de que toque 'El Gordo': como sacar un grano de arroz entre 100.000

"Per un número no m'ha tocat" T'ha anat d'un pèl. Els nens de Sant Ildefons han cantat un per un els números del teu dècim excepte l'última xifra, que és una altra. Sí que és mala sort, perquè no podràs cobrar ni el reintegrament, que sí que pots cobrar en el cas que el teu número coincideixi amb les 2, 3 o 4 últimes xifres de la Grossa.

"Ja tinc la del Nen" És la frase de consolació per excel·lència. Des de 1941 és la segona oportunitat que tenim de guanyar un gran premi en pocs dies. El Sorteig del Nen reparteix tres premis: el primer està dotat amb 200.000 euros al dècim, el segon és de 75.000 per dècim i el tercer 25.000 per dècim. La loteria del Nen reparteix premis arreu de Catalunya