Augmenta la percepció de la corrupció a Catalunya

Els catalans percebem més corrupció a Catalunya, però també som més tolerants amb les conductes relatives a la corrupció. Així ho mostren les xifres del setè Baròmetre sobre la percepció de la corrupció a Catalunya.

Si bé un 80,2 % dels enquestats consideren que hi ha molta o bastanta corrupció (13 punts més respecte del 2020), més del 20 % passa per alt que una persona aprofiti un càrrec públic per a un benefici personal o que un empresari pagui per obtenir un contracte públic.

És el que ha titllat de "doble moral" el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Angel Gimeno. "Si tu ets poc exigent amb el que tu pots fer, hi ha una certa doble moral quan ets molt exigent amb el que fan un altre", assenyala el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno.

L'augment de la percepció de corrupció havia disminuït els darrers anys des del punt més àlgid va assolir el seu punt àlgid l’any 2014, arribant al 82,3%. Una xifra que ha escalat més de 13 punts respecte del Baròmetre del 2020.

Corrupció a la política La visió que té la ciutadania de la política i dels qui s'hi dediquen no és bona: la percepció de poca o nul·la honestedat dels polítics se situa en un 64,9%. Si bé el més destacat és que un 44% d’enquestats creu que els partits polítics es financen il·legalment. Tot i això, una gran proporció de ciutadans preguntats sí que penalitzarien els polítics amb males praxis. El 42,7 % dels enquestats canviarien la seva intenció de vot si el partit que voldria votar partit es veu afectat en casos de corrupció, però durant el seu mandat ha aconseguit disminuir l’atur i ha millorat la situació econòmica.

Es mantenen similars els serveis públics on es considera més estesa la corrupció: les obres públiques (68,7%), l’urbanisme (66,1%) i la justícia (60,4%).