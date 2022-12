Miren Etxezarreta: "Sorprèn la falta d'interès amb les pensions"

L'economista Miren Etxezarreta lamenta la falta d'interès en la reforma de les pensions. La catedràtica emèrita d'Economia Aplicada de la UAB critica la manca de calma i perspectiva amb el debat, i que s'hagi deixat per última hora, ja que hi havia el compromís amb Brussel·les de tenir-ho enllestit abans d'acabar l'any.

"Si fossin nens els renyaríem per deixar les coses per última hora", ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. "Si comences a treballar una cosa a mitjans de desembre per acabar-ho a finals, no és d'ordre. Havíem de començar una mica abans", ha afegit, insistit en la sorpresa en què hi hagi només 15 dies per discutir el tema.

L'economista defensa que cal una solució definitiva sobre la sostenibilitat del sistema de pensions, que veu entrellaçat amb altres temes. Assenyala que no es resol perquè és "una mossegada enormement apetitosa per al capital financer", que vol que siguin cada cop més baixes per a la seva sostenibilitat.

Etxezarreta ha destacat que a Anglaterra tenien unes pensions "normals", però que ara ja ningú pot viure d'una d'aquestes prestacions. En aquest sentit, adverteix que la ciutadania podria acabar necessitant una pensió privada "si no lluitem bastant", ja que "tenen molt poder" des del capital financer. "Intentaran que augmentin molt les pensions privades".

"És curiós perquè totes estan perdent diners", ha assenyalat, tanmateix. En aquest sentit, critica la "creença que el privat és millor que el públic", puix molta gent segueix apostant per aquesta opció, quan defensa que les privades estan pitjor que les públiques.

Reconeix que s'ha avançat amb l'escletxa de gènere, però creu que les dones surten beneficiades per les pensions "molt poquet". "Feta la llei, feta la trampa. Si els salaris de les dones no són millors, les pensions no seran millors", ha destacat. Reconeix "preocupació" perquè les dones surtin afavorides, però després "al dia a dia passen moltes coses". "Hi ha una bretxa important", ha remarcat.

L'economista també defensa que les pensions entrin dins de la tresoreria de l'Estat com altres camps, perquè no estigui estretament lligada a la cotització. "Estic avorrida d'agafar les pensions i retallar una mica per aquí perquè siguin sostenibles, i ara pujar per l'altra banda. Què m'expliquin per què són l'únic dret social que s'han de cobrir amb les cotitzacions", ha etzibat.

En aquest sentit, estaria d'acord si l'exèrcit es cobrís amb les cotitzacions dels soldats, ha dit, per exemple. "Per què no es finança la justícia? O les corts? O la Casa Reial?", ha insistit. "Se singularitza en els pensionistes perquè és un pilot de diners que podrien anar als bancs", ha afegit, assenyalant les pressions bancàries.