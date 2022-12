Miren Etxezarreta: "Sorprèn la falta d'interès amb les pensions"

Miren Etxezarreta, catedràtica emèrita d'Economia Aplicada de la UAB, lamenta la falta d'interès en la reforma de les pensions, i critica la manca de calma i perspectiva amb el debat. Critica que s'hagi deixat per última hora: "Si fossin nens els renyaríem per deixar les coses per última hora", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, adverteix que la ciutadania podria acabar necessitant una pensió privada "si no lluitem bastant". És escèptica amb què les dones surtin beneficiades de la reforma de les pensions: "Feta la llei, feta la trampa. Si els salaris de les dones no són millors, les pensions no seran millors". I destaca que els pensionistes actuals són una generació molt militant acostumada a lluitar: "Els joves estan menys acostumats. Ja aprendran, no els quedarà remei".