Aquest dilluns a un quart de sis del matí ha passat el primer tren per la nova estació de Sant Andreu de Barcelona. Una estrena molt esperada que posa fi a quasi tres mesos d'obres i que recupera la normalitat en les línies R2 i R11, fent que els barris de Sant Andreu, Sant Martí i la Sagrera estiguin connectats. El nou tram ha entrat en funcionament 24 hores més tard del previst després que Adif retardés l'obertura per problemes tècnics.

La línia de Barcelona-Granollers-Girona s'encabeix a la futura estació de La Sagrera

Durant els últims mesos els treballs en aquest nou traçat d'ample convencional han consistit en la instal·lació de 4,3 quilòmetres de vies que passen per la futura estació de la Sagrera, dels quals 2,8 van soterrats. D'aquesta manera, s'ha fet encabir la línia de Barcelona-Granollers-Girona a la infraestructura.

Les obres han provocat que des de mitjans de setembre fins al passat 2 de desembre, els trens de l'R2 i l'R11 tinguessin sortida i arribada a l'estació de Sant Andreu Comtal i des d'allà els usuaris haguessin d'agafar la línia vermella del metro per acabar de completar el seu recorregut.

Tot aquest conjunt de treballs formen part de les obres per acabar d'enllestir la futura estació de la Sagrera, que pretén ser una infraestructura intermodal on confluiran les línies de Metro, Rodalies i d'alta velocitat. Ara, un dels següents passos destacats serà el trasllat de les vies d'alta velocitat per fer-les passar també per l'interior de la futura estació de la Sagrera.