Chisato Kuroki és una japonesa establerta a Catalunya des de fa tres dècades i que ha portat les tècniques artesanes del seu país nadiu a la ceràmica d’aquí. Des de Cabrils (Maresme), on té el seu petit taller, Juan Avellaneda, presentador de 'Fet a mà' viu en primera persona el ritual diari que segueix la Chisato perquè les peces es cuinin adequadament. Ho fa amb la tècnica del raku, però utilitzant la versió contemporània: un procediment de cocció d’origen japonès molt lligat a la relació oriental del te i que utilitza forns de llenya i paper.

“És com cuidar un bebè que has de vigilar-lo en tot moment“

La ceràmica és un procés màgic perquè sovint no saps com acabarà la peça que havies imaginat. Per a la Chisato “és com cuidar un bebè que has de vigilar-lo en tot moment”, però tot i que pugui semblar una artesania complicada i que requereixi molta dedicació, el cert és que és una pràctica amb molts beneficis.

Chisato Kuroki i Juan Avellaneda fan ceràmica a Fet a mà RTVE Catalunya