Els beneficis de la ceràmica

Aquesta japonesa va deixar les immensitats de Tokio per refugiar-se a Barcelona, ciutat que va visitar quan tenia 21 anys. Després d’enamorar-se de Gaudí i el modernisme i va decidir treballar 3 anys al Japó per estalviar i tornar a la ciutat per quedar-s'hi. Des de llavors s’ha dedicat a la ceràmica. Fa peces utilitàries, com gots o plats; obra artística, per vendre i exposar; i classes de tota mena de tècniques, entre elles el raku, una tècnica japonesa que utilitza forns de llenya i paper.