L'Exèrcit de Terra ha posat en coneixement de la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el presumpte sorteig d'una prostituta entre militars de la caserna del Bruc per la Puríssima. Fonts del Ministeri de Defensa han indicat que no tenen constància formal dels fets, ja que les converses no s'haurien produït "a cap xat oficial de la unitat". Tot i això, davant la possibilitat que s'hagi fet ús d'un grup de xat particular en el qual suposadament haurien participat militars de la unitat atemptant "contra els valors de la institució", l'Exèrcit ha decidit portar-ho a la fiscalia i ja ha presentat l'escrit.

Una setantena d’efectius formarien part d’un xat on s’oferien participacions per un "lot de Nadal" amb l'objectiu de recaptar diners per les festes. Un dels integrants del grup va proposar "afegir els serveis d'una prostituta" compartint fotografies de la noia i dels serveis que oferia. Tot i que el cas està pendent d'investigació, els indicis apunten que no es va arribar a fer cap sorteig ni es va procedir a la contractació dels seus serveis.

L'exèrcit posa en coneixement de la Fiscalia el suposat sorteig d'una prostituta entre militars a la caserna del Bruc, a Barcelona





Marlaska: "És una barbaritat" Per part seva, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha titllat de "barbaritat" el que ha succeït. En declaracions des de Brussel·les, ha afirmat que si els fets són com s'han donat a conèixer són del tot "rebutjables" i ha apostat per obrir una investigació. El ministre ha afegit que aquest tipus de comportament és "aliè" a qualsevol personal, especialment si s'és funcionari públic. “L'Exèrcit porta a la fiscalia el presumpte sorteig d'una prostituta entre militars de la caserna del Bruc.



Grande-Marlaska: "És una barbaritat i s'hauria d'investigar"





Robles: "No els volem a les forces armades" La ministra de Defensa, Margarita Robles, titlla "d'inacceptable" el suposat sorteig d'una prostituta al xat privat d'alguns militars de la caserna del Bruc, a Barcelona, i assegura que de confirmar-se els fets podria haver-hi militars expulsats. “�� La ministra de Defensa, Margarita Robles, titlla "d'inacceptable" el suposat sorteig d'una prostituta al xat privat d'alguns militars de la caserna del Bruc.



De confirmar-se els fets podria haver-hi militars expulsats



