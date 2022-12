Arrenca una nova edició del Saló del Manga

La 28a edició del Saló del Manga torna aquest dijous i fins diumenge 11 de desembre amb canvi de recinte i moltes novetats. Els milers de seguidors del Manga es concentraran, per primera vegada, en el recinte de Fira de Barcelona Gran Via que preveu acollir més de 150.000 assistents.

La directora del Saló, Meritxell Puig, ha avançat al programa Cafè d'Idees de Ràdio 4 que les entrades anticipades ja estan exhaurides. Destaca l'"eufòria pel manga" que veu en el públic, així com que aquesta edició compta amb un 6% més d'expositors que en 2019 i amb especial presència del manga en català. Recorda que el saló se celebra un mes més tard del que és habitual, però ampliant expositors, aforament i amb canvi d'ubicació per encabir-hi els milers de seguidors i curiosos d'un món en autèntica expansió.

Aquest trasllat del recinte usual, a Montjuïc, és definitiu i comporta més metres quadrats que amplien l'aforament i la possibilitat que l'esdeveniment continuï creixent perquè, segons Puig, les instal·lacions se'ls havien quedat petites. A Fira, facilitaran el recorregut dels visitants “sense pujades ni baixades” i amb “grans avingudes”.

Convidats estrella

Aquesta edició recupera la internacionalitat després d'anys limitats per les restriccions per la pandèmia, i ho fa amb artistes i autors com Nakaba Suzuki, Yoko Takahashi, les Faky i Mahousyoujo Ni Naritai. Concretament, l'autor de 'The seven deadly sins', Nakaba Suzuki, que actualment treballa en la seqüela, participarà en sessions de signatures, una 'masterclass' i una trobada amb fans.

L'il·lustrador Carles Dalmau repassarà la seva experiència en una conferència, i entre els altres convidats també figuren el duo d'autores darrere de Xian Nu Studio i la parella de cosplay Yuko i Exion.

L'artista Shun Umezawa, recentment guardonat amb el Premi a l'Excel·lència del Japan Mitjana Arts Festival, participarà telemàticament des del Japó en una entrevista i en una 'masterclass' sobre com dibuixar 'humanzee', i comptarà també amb la seva pròpia exposició en el recinte.

El canvi d'ubicació permetrà l'obertura de nous espais per a respondre a la realitat editorial del moment: així, la nova sala Kitsune acollirà més presentacions editorials i a la sala Manga Academy hi haurà debats, conferències i xerrades sobre manga, animi i cultura popular japonesa.