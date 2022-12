Imagina que estás de vacaciones y unos disparos cambian por completo tus planes. Es lo que le ocurre a Jo en el thriller de tres capítulos de la miniserie de la BBC, Crossfire, conocida en España como Fuego Cruzado. La ficción internacional cuenta con una gran participación española: se rodó en Tenerife y está protagonizada por Hugo Silva, junto a Alba Brunet y Guillermo Campra. ¿No la has podido ver en su emisión en La 1? ¡Ya tienes disponible todos los capítulos gratis y online en RTVE Play! ¡Te contamos cómo verla!

¿No has podido ver Fuego Cruzado La 1? No te preocupes. La serie completa está disponible en la plataforma de vídeo on demand gratuita. Esto te permite visualizar la nueva miniserie cuando quieras y dónde quieras desde cualquier dispositivo móvil, portátil o tablet. ¡No te la pierdas en RTVE Play por tiempo ilimitado!